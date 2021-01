Francesco Facchinetti esplode di gelosia: “tradito” dalla moglie (Di giovedì 7 gennaio 2021) Francesco Facchinetti pubblica un video su Instagram in cui appare piuttosto irritato, la gelosia per la moglie non conosce limiti. Francesco Facchinetti (Instagram)Dj Francesco è un famosissimo conduttore televisivo, cantante e disc jockey italiano figlio d’arte del leggendario Roby Facchinetti, storico tastierista dei Pooh. La sua carriera comincia come cantante. Viene lanciato dagli autori Davide Palmiceri e Alberto Rapetti. Proprio grazie alla loro spinta nasce lo storico tormentone dell’estate 2003 “La canzone del capitano” primo singolo di DJ Francesco. Il singolo viene premiato con il doppio disco di diamante, ad oggi è ancora il singolo più venduto del ventunesimo secolo in Italia. La sua carriera canora è ... Leggi su kronic (Di giovedì 7 gennaio 2021)pubblica un video su Instagram in cui appare piuttosto irritato, laper lanon conosce limiti.(Instagram)Djè un famosissimo conduttore televisivo, cantante e disc jockey italiano figlio d’arte del leggendario Roby, storico tastierista dei Pooh. La sua carriera comincia come cantante. Viene lanciato dagli autori Davide Palmiceri e Alberto Rapetti. Proprio grazie alla loro spinta nasce lo storico tormentone dell’estate 2003 “La canzone del capitano” primo singolo di DJ. Il singolo viene premiato con il doppio disco di diamante, ad oggi è ancora il singolo più venduto del ventunesimo secolo in Italia. La sua carriera canora è ...

__francesco_0 : ?????????????????? ECCOMI TORNATO! -'CHI VORRESTE AL GFVIP 6?' spiegando il motivo rispondendo se vi va #TZVIP #SOVIP… - marilena1_ : @Trafello2 Francesco Facchinetti - serena42466638 : @Margot69568018 Ha detto prima che sta in quella di Francesco Facchinetti - pandators : capisci che cazzo di paese di merda quando tommaso zorzi ha dovuto fare il gf per farsi notare e a francesco sole s… - dany3laf : #gfvip avete capito perchè carlotta è vip? Ig seguito da francesco sole in agenzia di facchinetti -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Facchinetti Francesco Facchinetti esplode di gelosia: “tradito” dalla moglie kronic Il Cantante Mascherato 2021: Milly Carlucci pronta per il bis

Il Cantante Mascherato è un programma televisivo italiano, andato in onda per la prima volta il 10 gennaio 2020 su Rai1, in questo nuovo anno è pronto ad offrirci una seconda edizione, sempre con Mill ...

