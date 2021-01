Francesca Chillemi,la bella attrice ed ex Miss Italia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Francesca Chillemi è attrice Italiana di grande talento oltre che essere molto bella, solare e dotata di un enorme carisma e simpatia. Dopo aver vinto Miss Italia inizia a lavorare nel mondo della televisione, immediatamente acclamata dal pubblico e ricoperta di apprezzamenti. Scopriamo insieme di piú sulla sua carriera e vita privata.Francesca nasce il 25 luglio 1990 a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. È del segno del Leone. In Sicilia si diploma presso il liceo classico, per poi iniziare la carriera di modella che la porterà a girare tutta Italia. Nel 2003 vince Miss Italia a soli 18 anni. Ben presto si trova catapultata nel mondo della tv dove si distingue fin da subito per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021)na di grande talento oltre che essere molto, solare e dotata di un enorme carisma e simpatia. Dopo aver vintoinizia a lavorare nel mondo della televisione, immediatamente acclamata dal pubblico e ricoperta di apprezzamenti. Scopriamo insieme di piú sulla sua carriera e vita privata.nasce il 25 luglio 1990 a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. È del segno del Leone. In Sicilia si diploma presso il liceo classico, per poi iniziare la carriera di modella che la porterà a girare tutta. Nel 2003 vincea soli 18 anni. Ben presto si trova catapultata nel mondo della tv dove si distingue fin da subito per ...

VanityFairIt : Questa volta indosserà l'abito da novizia, altro che griffe. Ecco che cosa ci ha raccontato in questa video intervi… - GossipItalia3 : Francesca Chillemi fidanzato chi è: info e curiosità su Stefano Rosso #gossipitalianews - GossipItalia3 : “Che Dio ci aiuti 6”, Francesca Chillemi è Azzurra: «Con l’abito da suora? Mi sento Wonder Woman» #gossipitalianews - njallfood : Fun fact francesca chillemi viveva dietro casa delle mie cugine e la vedevo letteralmente dal balcone - paoloangeloRF : Francesca Chillemi: «In Che Dio ci aiuti 6 mi sento un po' Wonder Woman» -