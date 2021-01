Frana sui binari sulla linea Falconara-Orte, deraglia il treno (Di giovedì 7 gennaio 2021) Frana su binari intorno alle ore 13. I treno regionale 4512 partito da Roma Termini e diretto a Foligno, è deragliato nel tratto Falconara – Orte all’altezza di Giuncano, località che si trova tra Terni e Spoleto. La causa del deragliamento è da addebitarsi, secondo quanto riferito dalle autorità locali, al cedimento del muro di contenimento a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni. La massa di rocce e detriti ha così invaso i binari causando il deragliamento del locomotore e di sei vetture. Il tratto interessato lungo la linea Falconara – Orte, che è a binario unico, vede la circolazione momentaneamente interrotta. A bordo, al momento del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021)suintorno alle ore 13. Iregionale 4512 partito da Roma Termini e diretto a Foligno, èto nel trattoall’altezza di Giuncano, località che si trova tra Terni e Spoleto. La causa delmento è da addebitarsi, secondo quanto riferito dalle autorità locali, al cedimento del muro di contenimento a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni. La massa di rocce e detriti ha così invaso icausando ilmento del locomotore e di sei vetture. Il tratto interessato lungo la, che è ao unico, vede la circolazione momentaneamente interrotta. A bordo, al momento del ...

