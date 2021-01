Frana sui binari, il treno si schianta contro le macerie (Di giovedì 7 gennaio 2021) È un treno regionale della linea Falconara-Orte finito contro una Frana caduta sui binari a causa del maltempo tra Terni e Giuncano, Spoleto, causando lo svio del locomotore di testa… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 7 gennaio 2021) È unregionale della linea Falconara-Orte finitounacaduta suia causa del maltempo tra Terni e Giuncano, Spoleto, causando lo svio del locomotore di testa… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

SkyTG24 : Maltempo, in Umbria un treno finisce contro una frana caduta sui binari - impercezione : RT @TgrRai: Treno regionale Falconara-Orte finisce contro una frana caduta sui binari a causa del maltempo tra Terni e Spoleto. A bordo set… - DanieleScarpini : Treno deraglia tra Terni e Spoleto per una frana sui binari: a bordo 70 persone, nessun ferito - TgrRai : Treno regionale Falconara-Orte finisce contro una frana caduta sui binari a causa del maltempo tra Terni e Spoleto.… - bc_emergenza : RT @Emergenza24: UPDATE [06.01-16:30] #Ask #Gjerdrum #Viken #Norvegia #frana su edifici (30.12) CONCLUSE RICERCHE - 10 morti (3 corpi da r… -