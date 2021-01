Forza Italia replica a Mastella: “Nessuna manovra contra personam, Benevento merita altra amministrazione” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa segreteria cittadina di Forza Italia, attraverso una nota stampa, replica alle ultime dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Benevento Clemente Mastella in merito alle prossime amministrative nel capoluogo. “Dalla lettura della stampa di queste ore, si comunica ai cittadini che Forza Italia prende fermamente le distanze da quanto dichiarato dal Sindaco di Benevento. Lasciando ad altri i commenti sullo stile linguistico utilizzato dallo stesso, teniamo a precisare ai nostri concittadini che Forza Italia non sta mettendo in campo una manovra contra personam, ma alternativa all’amministrazione uscente che, a Nostro parere, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa segreteria cittadina di, attraverso una nota stampa,alle ultime dichiarazioni rilasciate dal sindaco diClementein merito alle prossime amministrative nel capoluogo. “Dalla lettura della stampa di queste ore, si comunica ai cittadini cheprende fermamente le distanze da quanto dichiarato dal Sindaco di. Lasciando ad altri i commenti sullo stile linguistico utilizzato dallo stesso, teniamo a precisare ai nostri concittadini chenon sta mettendo in campo una, ma alternativa all’uscente che, a Nostro parere, ...

