Force Blue, costi di gestione troppo alti: il mega yacht sequestrato a Flavio Briatore finisce all'asta per sette milioni di euro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Messo in vendita all'asta, a un terzo del valore di mercato. A sole due settimane dalla sentenza di Cassazione che avrebbe potuto liberarlo dopo undici anni. È il destino a cui i giudici della Corte d'Appello di Genova hanno condannato lo yacht Force Blue, la lussuosa cattedrale galleggiante di Flavio Briatore, sequestrata a maggio 2010 per la presunta evasione di 3,6 milioni di Iva sull'importazione. Il 31 dicembre, il collegio della II sezione penale ha deciso che il natante – 62 metri per 1.325 tonnellate di stazza lorda, registrato alle isole Cayman – sia aggiudicato al miglior offerente su una base d'asta di 7 milioni di euro: cioè meno della metà dei 20 milioni di valore stimati al momento del sequestro.

