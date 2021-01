Focolaio Covid-19 Aston Villa, il club: “Gran numero di contagiati tra giocatori e staff” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Focolaio all'Aston Villa.Un vero e proprio Focolaio, quello scoppiato tra le fila della prima squadra dell'Aston Villa: costretto a chiudere il proprio centro sportivo a causa del massiccio numero di positivi riscontrati nelle scorse ore nella propria rosa. A darne notizia è stata la stessa società inglese attraverso una nota ufficiale. Il club, domani, come da calendario, avrebbe dovuto affrontare il Liverpool nel terzo turno dell'edizione 2020/21 della FA Cup."Un Gran numero di giocatori e staff della prima squadra è risultato positivo dopo essere stato testato lunedì. Tutti sono stati immediatamente isolati. Un secondo ciclo di test è stato effettuato subito e altri casi positivi ... Leggi su mediagol (Di giovedì 7 gennaio 2021)all'.Un vero e proprio, quello scoppiato tra le fila della prima squadra dell': costretto a chiudere il proprio centro sportivo a causa del massicciodi positivi riscontrati nelle scorse ore nella propria rosa. A darne notizia è stata la stessa società inglese attraverso una nota ufficiale. Il, domani, come da calendario, avrebbe dovuto affrontare il Liverpool nel terzo turno dell'edizione 2020/21 della FA Cup."Undidella prima squadra è risultato positivo dopo essere stato testato lunedì. Tutti sono stati immediatamente isolati. Un secondo ciclo di test è stato effettuato subito e altri casi positivi ...

