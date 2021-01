Flavio Insinna | raffica di gaffe con la nuova campionessa

Leggi su yeslife

(Di giovedì 7 gennaio 2021) A L’Ereditànon si smentisce, ladiesilaranti con lain carica ne è la prova.e nuoveper il conduttore de L’Eredità. Un circolo vizioso portato avanti per anni che non accenna a smentirsi. Dopo aver saluto l’ex campione in carica, Massimo Cannoletta, L'articolo proviene da YesLife.it.