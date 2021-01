CorriereCitta : Fiumicino, iscrizioni alla scuola dell’Infanzia Comunale: ecco la procedura - ilfaroonline : Fiumicino, al via le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali: come fare -

Si informa che a partire da gennaio 2021 saranno aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2021/2022. Per consentire la presentazione della domanda in tempo utile, ...Non sarà più possibile presentare la domanda di iscrizione in forma cartacea e i genitori dovranno munirsi, per tempo, dello Spid. Ecco come fare ...