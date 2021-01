Fiorentina, Quarta: «Titolare contro il Cagliari? Mi farò trovare sempre pronto» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lucas Martinez Quarta ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina in vista del match contro il Cagliari: le sue parole Lucas Martinez Quarta ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina in vista del match contro il Cagliari. Le sue parole. «Era da un mese che non giocavo, sono contento e stavo lavorando per questo. Ho buone sensazioni vedendo la squadra, abbiamo fatto buone cose e lavorando possiamo sicuramente migliorare. Decide Prandelli, io continuerò a lavorare per farmi trovare pronto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lucas Martinezha parlato ai canali ufficiali dellain vista del matchil: le sue parole Lucas Martinezha parlato ai canali ufficiali dellain vista del matchil. Le sue parole. «Era da un mese che non giocavo, sono contento e stavo lavorando per questo. Ho buone sensazioni vedendo la squadra, abbiamo fatto buone cose e lavorando possiamo sicuramente migliorare. Decide Prandelli, io continuerò a lavorare per farmi». Leggi su Calcionews24.com

Lucas Martinez Quarta ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina in vista del match contro il Cagliari: le sue parole ...

