Fiorentina | il comunicato sulle condizioni di Ribery

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Uscito al minuto 38? della sfida dell’Olimpico contro la Lazio, Franksi è sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti per rilevarne le. Sembra essere meno grave del previsto l’infortunio rimediato dal francese contro i biancocelesti, anche se le suesaranno valutate nuovamente nei prossimi giorni. Ecco iodel club viola: “In seguito al trauma distorsivo del ginocchio destro patito nel corso della gara di ieri, il calciatore Franck Ribèry ha svolto oggi una sessione di lavoro personalizzato. I controlli svolti questa mattina da parte dello staff medico dellahanno escluso lesioni capsulo-legamentose riferibili all’evento traumatico, il giocatore pertanto proseguirà le attività di recupero e le sueverranno valutate ...

