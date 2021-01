Fiorentina, buone notizie per Prandelli: nessuna lesione per Ribèry, ecco le condizioni del francese (Di giovedì 7 gennaio 2021) buone notizie in casa Fiorentina.nessuna lesione per Franck Ribèry: è questo l’esito degli esami strumentali a cui il francese è stato sottoposto dopo l’infortunio occorso nella partita di ieri. A comunicarlo è stata direttamente la dirigenza viola con una nota ufficiale diramata sul proprio sito di riferimento.Di seguito, il comunicato in questione."In seguito al trauma distorsivo del ginocchio destro patito nel corso della gara di ieri, il calciatore Franck Ribèry ha svolto oggi una sessione di lavoro personalizzato. I controlli svolti questa mattina da parte dello staff medico della Fiorentina, hanno escluso lesioni capsulo legamentose riferibili all’evento traumatico, il giocatore pertanto proseguirà le attività di recupero e le ... Leggi su mediagol (Di giovedì 7 gennaio 2021)in casaper Franck: è questo l’esito degli esami strumentali a cui ilè stato sottoposto dopo l’infortunio occorso nella partita di ieri. A comunicarlo è stata direttamente la dirigenza viola con una nota ufficiale diramata sul proprio sito di riferimento.Di seguito, il comunicato in questione."In seguito al trauma distorsivo del ginocchio destro patito nel corso della gara di ieri, il calciatore Franckha svolto oggi una sessione di lavoro personalizzato. I controlli svolti questa mattina da parte dello staff medico della, hanno escluso lesioni capsulo legamentose riferibili all’evento traumatico, il giocatore pertanto proseguirà le attività di recupero e le ...

zazoomblog : Fiorentina buone notizie per Prandelli: nessuna lesione per Ribèry ecco le condizioni del francese - #Fiorentina… - Mediagol : #Fiorentina, buone #Notizie per Prandelli: nessuna lesione per Ribèry, ecco le condizioni del francese - Fiorentinanews : Martinez Quarta: 'Non giocavo da un mese, ho lavorato molto ed ho avuto buone sensazioni. Peccato per la sconfitta… - LazioChannel : #4gennaio - Le ultime da Formello a 2 giorni da #Lazio #Fiorentina - stega751 : @Cate1081 @GabrieleTemis @EdoardoMecca1 Il problema e si vede anche stasera e’ che Pirlo ha delle idee buone ma uto… -