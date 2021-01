Finale Supercoppa Italiana calcio femminile, Juventus-Fiorentina: programma, orario, tv, quando si gioca (Di giovedì 7 gennaio 2021) Saranno Juventus e Fiorentina a sfidarsi per il primo trofeo della stagione per il calcio femminile. Domenica a Chiavari va infatti in scena la Finale della Supercoppa Italiana. Ieri, nelle semifinali giocate nel giorno dell’Epifania, le bianconere hanno sconfitto la Roma per 2-1 dopo i tempi supplementari, mentre le viola hanno avuto la meglio sul Milan per 2-1 al termine dei 90 minuti regolamentari. L’appuntamento, dunque, è per domenica 10 gennaio (ore 12.30), sempre a Chiavari. La Juventus e la Fiorentina andranno a caccia del secondo sigillo, dopo quelli ottenuti rispettivamente nel 2019 e nel 2018, entrambi arrivati battendo proprio le rivali viola. Andiamo a scoprire il programma, ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sarannoa sfidarsi per il primo trofeo della stagione per il. Domenica a Chiavari va infatti in scena ladella. Ieri, nelle semifinalite nel giorno dell’Epifania, le bianconere hanno sconfitto la Roma per 2-1 dopo i tempi supplementari, mentre le viola hanno avuto la meglio sul Milan per 2-1 al termine dei 90 minuti regolamentari. L’appuntamento, dunque, è per domenica 10 gennaio (ore 12.30), sempre a Chiavari. Lae laandranno a caccia del secondo sigillo, dopo quelli ottenuti rispettivamente nel 2019 e nel 2018, entrambi arrivati battendo proprio le rivali viola. Andiamo a scoprire il, ...

