Fiat - La famiglia 500 si aggiorna

La Fiat ha sottoposto la famiglia 500 a un nuovo aggiornamento per tenere la gamma al passo coi tempi. Dopo l'importante debutto delle versioni Hybrid, avvenuto nel 2020, la Fiat ha semplificato e rinnovato la gamma della 500 a motore termico, che in buona parte ricalca la 500X 2021: torna il nome Cult, già utilizzato anni fa sulla citycar e ora adottato dal nuovo allestimento entry level, e debutta la versione Connect, che può avere anche la carrozzeria bicolore; rimangono a listino la Sport e la Dolcevita, mentre spariscono i longevi allestimenti Pop e Lounge, oltre a quelli speciali denominati Launch Edition, Star e Rockstar. Tutte le versioni del MY 2021 sono disponibili sia sulla citycar con carrozzeria chiusa che sulla 500C con carrozzeria trasformabile e sono abbinate esclusivamente al powertrain (mild) Hybrid ...

Continua da parte di Exor la strategia che vede progressivamente impegnata la cassaforte della famiglia Agnelli nel disinvestire nel mercato della mobilità su gomma. Dopo aver venduto la Fiat o FCA al ...

FIAT - La Famiglia 500 si rinnova per essere più moderna e tecnologica GUARDA FOTO E VIDEO

Dopo la Nuova 500, e la rinnovata gamma di Tipo e Panda, Fiat apre il 2021 nel segno della Famiglia 500, che esordisce completamente rinnovata negli allestimenti, nei colori e negli interni, oltre a e ...

