Federico II, ricerca ad alto potenziale finanziata dalla Ue. A otto atenei italiani 8 milioni di euro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un nuovo test a basso costo per la diagnosi di Covid-19, una tecnica per sviluppare farmaci contro la cecità e nuove tecnologie per produrre energia pulita: sono fra i 55 progetti “ad alto potenziale applicativo” a livello economico o sociale finanziati dal Consiglio europeo della ricerca (Erc) con 150.000 euro ciascuno, per un totale di 8,25 milioni di euro. Dei progetti finanziati, otto sono italiani, promossi da Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) e Politecnico di Milano, con due progetti ciascuno, e dalle universita’ di Milano, Pisa, Firenze e Federico II di Napoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un nuovo test a basso costo per la diagnosi di Covid-19, una tecnica per sviluppare farmaci contro la cecità e nuove tecnologie per produrre energia pulita: sono fra i 55 progetti “adapplicativo” a livello economico o sociale finanziati dal Consigliopeo della(Erc) con 150.000ciascuno, per un totale di 8,25di. Dei progetti finanziati,sono, promossi da Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) e Politecnico di Milano, con due progetti ciascuno, e dalle universita’ di Milano, Pisa, Firenze eII di Napoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

MLIabichella : @f_ronchetti Federico, la ricerca intessa Noi Ricercatori o chi dai Ricercatori deve trarre profitto suo pro! Gli o… - Marckus1977 : RT @f_ronchetti: La politica ancora non capisce l'importanza del momento. Occorre insistere nel Paese e nel Parlamento. Firmate la petizio… - StefanoMari11 : RT @f_ronchetti: La mia intervista sul #PianoAmaldi sul @ilmanifesto di oggi. - basa : RT @f_ronchetti: La politica ancora non capisce l'importanza del momento. Occorre insistere nel Paese e nel Parlamento. Firmate la petizio… - discordoconme : RT @f_ronchetti: La politica ancora non capisce l'importanza del momento. Occorre insistere nel Paese e nel Parlamento. Firmate la petizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Federico ricerca Federico Ronchetti: «Senza la ricerca l'Italia non riparte. Spieghiamolo ai politici Il Manifesto Ue, 8 milioni a 55 ricerche ad alto potenziale: c'è anche la Federico II

Dei progetti finanziati, otto sono italiani, promossi da Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e Politecnico di Milano, con due progetti ciascuno, e dalle università di Milano, Pisa, Firenze e Federic ...

Napoli, 168 docenti della Federico II tra i migliori scienziati mondiali

La rivista scientifica Plos Biology ha pubblicato le tabelle aggiornate al 2019-2020 che raccolgono circa il 2% dei migliori ricercatori mondiali ...

Dei progetti finanziati, otto sono italiani, promossi da Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e Politecnico di Milano, con due progetti ciascuno, e dalle università di Milano, Pisa, Firenze e Federic ...La rivista scientifica Plos Biology ha pubblicato le tabelle aggiornate al 2019-2020 che raccolgono circa il 2% dei migliori ricercatori mondiali ...