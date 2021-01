Federica Lepanto incinta, l’ex gieffina diventa mamma per la prima volta (Foto) (Di giovedì 7 gennaio 2021) E’ la mamma di Federica Lepanto ad annunciare sui social che l’ex gieffina è incinta (Foto). Gioia immensa per la nonna e immaginiamo anche per la Lepanto che molti ricorderanno vincitrice del Grande Fratello ma anche nel cast di Temptation Island. La dolce mammina non ha ancora commentato la notizia, nessun dettaglio sulla gravidanza ma il commento della signora Norma è: “Il più bel dono! Grazie di cuore!”. Ed è il regalo più bello per il Natale appena passato. Cinque anni fa la partecipazione di Federica al Grande Fratello, vinse mostrando se stessa, senza finzioni. Forse ricorderete i suoi baci ad Alessandro Calabrese e poi l’arrivo nella casa delle sorelle Vella; Lidia era tornata per riprendersi il suo ex fidanzato. Poi le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 gennaio 2021) E’ ladiad annunciare sui social che). Gioia immensa per la nonna e immaginiamo anche per lache molti ricorderanno vincitrice del Grande Fratello ma anche nel cast di Temptation Island. La dolce mammina non ha ancora commentato la notizia, nessun dettaglio sulla gravidanza ma il commento della signora Norma è: “Il più bel dono! Grazie di cuore!”. Ed è il regalo più bello per il Natale appena passato. Cinque anni fa la partecipazione dial Grande Fratello, vinse mostrando se stessa, senza finzioni. Forse ricorderete i suoi baci ad Alessandro Calabrese e poi l’arrivo nella casa delle sorelle Vella; Lidia era tornata per riprendersi il suo ex fidanzato. Poi le ...

