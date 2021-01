Federica Lepanto, ex gieffina, è incinta: l’annuncio su Instagram stupisce tutti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Federica Lepanto, vincitrice nel 2015 del Grande Fratello, è ora incinta: l’annuncio ufficiale sul profilo social della madre lascia intendere una gravidanza in corso. Ecco le sue parole. Federica Lepanto, ex gieffina ed ex concorrente di Temptation Island è incinta. l’annuncio appare però inaspettatamente sul profilo Instagram della madre e non sul suo, ecco perché L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 7 gennaio 2021), vincitrice nel 2015 del Grande Fratello, è oraufficiale sul profilo social della madre lascia intendere una gravidanza in corso. Ecco le sue parole., exed ex concorrente di Temptation Island èappare però inaspettatamente sul profilodella madre e non sul suo, ecco perché L'articolo proviene da Leggilo.org.

lupoalessio1999 : @Veronique__94 A proposito, hai letto che Federica Lepanto è incinta? - ArmataDi : FEDERICA LEPANTO È IN DOLCE ATTESA???????? Da oggi in EDICOLA sul SETTIMANALE NUOVO di Riccardo Signoretti . #gfivp - nomeorribile : Ma in che senso Federica Lepanto si è candidata all'isola ma è incinta kkkk - anticipazionitv : #grandefratello ?? Federica in dolce attesa e presenta per la prima volta il suo compagno ?????? - tuttopuntotv : Federica Lepanto del Grande Fratello è incinta: chi è il padre? #gfvip #gfvip5 #tzvip -