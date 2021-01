Federica Lepanto del Grande Fratello è incinta | chi è il padre?

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 7 gennaio 2021). La ex concorrente deledizione 2015, che aveva anche vinto l’edizione in questione, ha annunciato di aspettare un figlio dal fidanzato Cristian Picilli.aveva partecipato all’ultima edizione del GF storico, quello in cui nessuno dei concorrenti era famoso. In seguito, infatti, sono sempre andate in onda edizioni vip o nip. Laaveva vinto ile molti ricorderanno il suo flirt con Alessandro Calabrese, che poi l’aveva subito abbandonata per tornare tra le braccia della ex Lidia Vella, anch’essa tra le concorrenti dell’edizione 2015. Tra i due, però, la storia ...