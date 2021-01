Fca alla Francia, Iveco ai cinesi: la deindustrializzazione italiana firmata Agnelli (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen – Iveco parlerà mandarino nel prossimo futuro? Stando ad indiscrezioni di stampa circolate ieri e confermate dal Cnh Industrial, la capogruppo sarebbe in trattativa con Faw Jiefang (controllata dallo Stato cinese) per la cessione dei rami camion e autobus. Oggetto delle discussioni anche una quota di Fpt Industrial, società specializzata nella progettazione e costruzione di motori. Iveco diventerà cinese? Deciso nel 2019, prenderebbe così piede (sia pur in sotto diversa forma) l’annunciato scorporo di Iveco da Cnh Industrial. Le trattative con i cinesi non sono però un fulmine a ciel sereno. Le parti si erano sedute attorno ad un tavolo già l’anno scorso, non trovando la quadra attorno al prezzo: troppo bassa l’offerta da 3 miliardi presentata da Faw Jiefang. Qualora non dovesse trovarsi l’intesa, sullo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen –parlerà mandarino nel prossimo futuro? Stando ad indiscrezioni di stampa circolate ieri e confermate dal Cnh Industrial, la capogruppo sarebbe in trattativa con Faw Jiefang (controllata dallo Stato cinese) per la cessione dei rami camion e autobus. Oggetto delle discussioni anche una quota di Fpt Industrial, società specializzata nella progettazione e costruzione di motori.diventerà cinese? Deciso nel 2019, prenderebbe così piede (sia pur in sotto diversa forma) l’annunciato scorporo dida Cnh Industrial. Le trattative con inon sono però un fulmine a ciel sereno. Le parti si erano sedute attorno ad un tavolo già l’anno scorso, non trovando la quadra attorno al prezzo: troppo bassa l’offerta da 3 miliardi presentata da Faw Jiefang. Qualora non dovesse trovarsi l’intesa, sullo ...

