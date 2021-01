Facebook ha sospeso l’account di Donald Trump per almeno due settimane (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha annunciato con un post di aver deciso di sospendere l’account del presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump «indefinitamente» e almeno per due settimane da Facebook e Instagram. Nel suo messaggio Zuckerberg dice Leggi su ilpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il CEO diMark Zuckerberg ha annunciato con un post di aver deciso di sospenderedel presidente uscente degli Stati Uniti«indefinitamente» eper duedae Instagram. Nel suo messaggio Zuckerberg dice

