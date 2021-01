Facebook estende le restrizioni imposte a Trump. Zuckerberg: “Blocco a tempo indeterminato” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Mark Zuckerberg ha deciso di estendere le restrizioni imposte al quasi ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump in merito all’utilizzo di Facebook ritenendo che “i rischi di consentire al presidente di continuare a utilizzare il nostro servizio durante questo periodo siano semplicemente troppo grandi. Pertanto stiamo estendendo il Blocco che abbiamo posto sui suoi account Facebook e Instagram a tempo indeterminato, e per almeno le prossime due settimane, fino al completamento della transizione pacifica del potere”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) Markha deciso dire leal quasi ex presidente degli Stati Uniti, Donaldin merito all’utilizzo diritenendo che “i rischi di consentire al presidente di continuare a utilizzare il nostro servizio durante questo periodo siano semplicemente troppo grandi. Pertanto stiamondo ilche abbiamo posto sui suoi accounte Instagram a, e per almeno le prossime due settimane, fino al completamento della transizione pacifica del potere”. SportFace.

