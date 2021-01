Facebook blocca l’account di Trump fino al termine del mandato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 gennaio 2021) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) –e Instagram sospendono per almeno due settimane gli account del presidente degli Stati Uniti Donald. Ad annunciarlo lo stesso Mark Zuckerberg, attraverso un post sul suo profilo. “Gli eventi scioccanti delle ultime 24 ore – scrive il fondatore del social network – dimostrano chiaramente che il presidente Donaldintende utilizzare il suo tempo rimanente in carica per compromettere la transizione pacifica e lecita del potere al suo successore eletto, Joe Biden. La sua decisione di utilizzare la sua piattaforma per condonare piuttosto che condannare le azioni dei suoi sostenitori al Campidoglio ha giustamente disturbato le persone negli Stati Uniti e nel mondo. Abbiamo rimosso queste affermazioni ieri perchè abbiamo giudicato che il loro effetto, probabilmente il loro intento, ...