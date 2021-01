Facebook blocca i No Vax: rimosse alcune pagine. Burioni: “La disinformazione uccide come il virus” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Facebook rimuove le pagine di alcune associazioni No vax. Il movimento insorge. Burioni plaude all’iniziativa del colosso social. Si potrebbe riassumere così, in poche parole, quanto sta accadendo sul fronte vaccinale e dintorni. La mossa social di Facebook scatena iNo vax e rassicura Burioni che, dalla trincea opposta, plaude all’iniziativa e commenta: «Anche contro la disinformazione ci vuole un vaccino». Nel frattempo, il dibattito monta, tra aspre polemiche e dure prese di posizione. Una discussione animata nella quale Facebook interviene, rimuovendo alcune pagine di diverse associazioni portabandiera dell’antivaccinismo, come le ha definite il virologo Roberto Burioni, plaudendo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 gennaio 2021)rimuove lediassociazioni No vax. Il movimento insorge.plaude all’iniziativa del colosso social. Si potrebbe riassumere così, in poche parole, quanto sta accadendo sul fronte vaccinale e dintorni. La mossa social discatena iNo vax e rassicurache, dalla trincea opposta, plaude all’iniziativa e commenta: «Anche contro laci vuole un vaccino». Nel frattempo, il dibattito monta, tra aspre polemiche e dure prese di posizione. Una discussione animata nella qualeinterviene, rimuovendodi diverse associazioni portabandiera dell’antivaccinismo,le ha definite il virologo Roberto, plaudendo ...

