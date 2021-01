Facciamo il punto

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 gennaio 2021) di Ugo Righi . La situazione è oggettivamente drammatica. La situazione è soggettivamente debolissima. Quando le situazioni sono oggettivamente difficili, servono soggetti forti per governarle. La forza del soggetto è dipendente dalla sua consistenza etica e professionale. Se coincide complessità oggettiva con debolezza soggettiva, la fine è nota. Quando manca una visione e la capacità strategica di conseguirla non è che aumentando le risorse o spostando le pedine che si cambia il corso delle cose. Stiamo assistendo all’agitarsi di un manipolo d’incompetenti che ha come committenza prioritaria quella di confermare se stessi e il sistema di potere attuale. Forse un cambiamento di svolta non ci garantisce che le cose potranno certamente migliorare ma è certo che se non accade tutto non potrà che peggiorare. Questo è logico. La dinamicità è peggiorativa e la debolezza pure. Ma avete ...