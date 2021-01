FA torna su Cavani | “Nessun intento razzista | ma lo Utd ha sbagliato”

(Di venerdì 8 gennaio 2021) La Football Associationa parlare della squalifica inflitta a Edinsonper un messaggio dal contenutopubblicato su Instagram. La Federazione si schiera per la prima volta dalla… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

I vertici della FA tornano a parlare della squalifica inflitta ad Edinson Cavani per razzismo: una nota chiarisce le motivazioni.Edinson Cavani, giocatore del Manchester United, è stato accusato di aver usato un termine offensivo sui social network e per questo è stato squalificato per 3 giornate. Oggi, la FA è tornata sulla qu ...