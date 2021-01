FA Cup | focolaio Shewsbury | rinviata la gara contro il Southampton

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Il calcio in Inghilterra continua ad avere a che fare con l’aumento dei contagi. Tanto che l’invalido per il terzo turno di FA Cup 2020/2021 traTown, che si sarebbe dovuto giocare sabato, è stato rinviato a seguito delle tante positività riscontrate nella prima squadra dello. SportFace.

Il calcio in Inghilterra continua ad avere a che fare con l'aumento dei contagi. Tanto che l'incontro valido per il terzo turno di FA Cup 2020/2021 tra Southampton e Shewsbury ...Diretta Manchester United Manchester City: streaming video DAZN, probabili formazioni, quote e risultato live della partita, semifinale di EFL Cup, oggi.