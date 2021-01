F1, rivoluzione in vista nel calendario 2021? Tanti i GP a rischio per il Covid-19 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dubbi e perplessità: sono questi gli ingredienti di una torta poco gradita agli organizzatori del Mondiale 2021 di F1. Come è noto, è stato pubblicata alcune settimane fa la lista dei GP in un programma molto intenso nel quale il numero di corse previste è di ben 23, con conseguente limitazione sui test pre-stagionali (non più di sei giorni, ma di tre). Di seguito l’elenco noto: 1. GP Australia, Melbourne 21 marzo 2. GP Bahrain, Sakhir 28 marzo 3. GP Cina, Shanghai 11 aprile 4. evento da confermare 25 aprile 5. GP Spagna, Barcellona 9 maggio 6. GP Monaco, Monte Carlo 23 maggio 7. GP Azerbaigian, Baku 6 giugno 8. GP Canada, Montreal 13 giugno 9. GP Francia, Le Castellet 27 giugno 10. GP Austria, Spielberg 4 luglio 11. GP Gran Bretagna, Silverstone 18 luglio 12. GP Ungheria, Budapest 1 agosto 13. GP Belgio, Spa-Francorchamps 29 agosto 14. GP Olanda, ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dubbi e perplessità: sono questi gli ingredienti di una torta poco gradita agli organizzatori del Mondialedi F1. Come è noto, è stato pubblicata alcune settimane fa la lista dei GP in un programma molto intenso nel quale il numero di corse previste è di ben 23, con conseguente limitazione sui test pre-stagionali (non più di sei giorni, ma di tre). Di seguito l’elenco noto: 1. GP Australia, Melbourne 21 marzo 2. GP Bahrain, Sakhir 28 marzo 3. GP Cina, Shanghai 11 aprile 4. evento da confermare 25 aprile 5. GP Spagna, Barcellona 9 maggio 6. GP Monaco, Monte Carlo 23 maggio 7. GP Azerbaigian, Baku 6 giugno 8. GP Canada, Montreal 13 giugno 9. GP Francia, Le Castellet 27 giugno 10. GP Austria, Spielberg 4 luglio 11. GP Gran Bretagna, Silverstone 18 luglio 12. GP Ungheria, Budapest 1 agosto 13. GP Belgio, Spa-Francorchamps 29 agosto 14. GP Olanda, ...

Gli effetti dell’emergenza sanitaria sono diversi nei Paesi coinvolti per ospitare i weekend iridati. Da questo punto di vista, stando a quanto riportano le cronache, la prova di Melbourne (Australia) ...

