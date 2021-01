F1, accordo Mercedes-Williams. Toto Wolff: “Contenti del progetto” (Di giovedì 7 gennaio 2021) accordo tra la Mercedes e la Williams. I due team hanno deciso infatti di proseguire il loro legame visto che la scuderia sette volte campione del mondo già fornisce le power unit al team di Grove e, grazie a questo accordo, dal 2022 la Williams monterà anche cambio e componenti idraulici della Mercedes. “Questo è un progetto di cui stiamo discutendo con la Williams da tempo e sono contento che siamo riusciti a portare a compimento questo accordo”, ha dichiarato il team principal della Mercedes, Toto Wolff. Soddisfazione anche per Simon Roberts, team principal della Williams: “Questo accordo a lungo termine con Mercedes è un passo ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021)tra lae la. I due team hanno deciso infatti di proseguire il loro legame visto che la scuderia sette volte campione del mondo già fornisce le power unit al team di Grove e, grazie a questo, dal 2022 lamonterà anche cambio e componenti idraulici della. “Questo è undi cui stiamo discutendo con lada tempo e sono contento che siamo riusciti a portare a compimento questo”, ha dichiarato il team principal della. Soddisfazione anche per Simon Roberts, team principal della: “Questoa lungo termine conè un passo ...

sportface2016 : #F1, accordo Mercedes-Williams: la soddisfazione di Toto #Wolff - Adropof_Blue : RT @martii7_: bello il cambio e l'idraulica mercedes per la williams, ma un accordo per george russell a quando invece?? - martii7_ : bello il cambio e l'idraulica mercedes per la williams, ma un accordo per george russell a quando invece?? - formulemma : RT @big_chiara: Ragazzw siamo tutti d'accordo che il sorpasso di George su Bottas in Mercedes è stato il sorpasso che ha emozionato di più… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Accordo #Mercedes-#Williams, il commento di Toto #Wolff -

Ultime Notizie dalla rete : accordo Mercedes Accordo Williams-Mercedes, Wolff: “Ne discutevamo da tempo” FormulaPassion.it F1, accordo Mercedes-Williams. Toto Wolff: “Contenti del progetto”

Accordo tra la Mercedes e la Williams. I due team hanno deciso infatti di proseguire il loro legame visto che la scuderia sette volte campione del mondo già fornisce le power unit al team di Grove e, ...

Formula 1, senti Toto Wolff: “Contenti dell’accordo con Williams”

Il team principal della Mercedes ha commentato l'accordo appena siglato con la Williams che stringe la partnership tra i due team ...

Accordo tra la Mercedes e la Williams. I due team hanno deciso infatti di proseguire il loro legame visto che la scuderia sette volte campione del mondo già fornisce le power unit al team di Grove e, ...Il team principal della Mercedes ha commentato l'accordo appena siglato con la Williams che stringe la partnership tra i due team ...