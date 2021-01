Ex di Facebook spiegano perché Zuckerberg e Dorsey «hanno le mani sporche di sangue» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Facebook e Twitter hanno chiuso il profilo di Donald Trump dopo i tweet e il video in cui, chiedendo ai suoi supporters di ritirarsi dal Campidoglio, ripeteva – per la centesima volta e senza avere prove in merito – che le elezioni gli sono state rubate. Entrambi i social hanno eliminato quel video e altri contenuti di Trump in merito alla serata di ieri, sospendendo i suoi account per via dei post pubblicati non solo nella giornata di ieri ma negli ultimi mesi. Post che preludevano quanto sarebbe accaduto. LEGGI ANCHE >>> Il tweet della Meloni su Trump che lo fa passare quasi per pacificatore Facebook e Twitter chiudono il profilo di Donald Trump Un provvedimento che, evidentemente, è stato preso troppo tardi. A che serve, dopo quanto accaduto ieri sera e dopo tutti i feriti e i morti, impedire al tycoon di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 gennaio 2021)e Twitterchiuso il profilo di Donald Trump dopo i tweet e il video in cui, chiedendo ai suoi supporters di ritirarsi dal Campidoglio, ripeteva – per la centesima volta e senza avere prove in merito – che le elezioni gli sono state rubate. Entrambi i socialeliminato quel video e altri contenuti di Trump in merito alla serata di ieri, sospendendo i suoi account per via dei post pubblicati non solo nella giornata di ieri ma negli ultimi mesi. Post che preludevano quanto sarebbe accaduto. LEGGI ANCHE >>> Il tweet della Meloni su Trump che lo fa passare quasi per pacificatoree Twitter chiudono il profilo di Donald Trump Un provvedimento che, evidentemente, è stato preso troppo tardi. A che serve, dopo quanto accaduto ieri sera e dopo tutti i feriti e i morti, impedire al tycoon di ...

Se siete curiosi di scoprire come WhatsApp condivida i vostri dati con le altre applicazioni del gruppo Facebook abbiamo una buona notizia per voi: il team di questo popolare servizio di messaggistica ...

