Eurozona: economia migliora leggermente ma la pandemia ha colpito gravemente settore servizi (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'Italia vede il PMI dei servizi ristagnare a 39,7 punti, sotto le attese (45,3 punti), anche se in miglioramento dai 39,4 precedenti, mentre l'indice composito sale a 43 da 42,7

