Esclusiva | Carpi | accordo con il Manchester United per il difensore Ercolani

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilriporta in Italia ilcentrale Luca, classe 1999, legato da un contratto con ilin scadenza a giugno. E’ una storia particolare: nel 2016 il ragazzo di Ravenna, impegnato in Serie D con il Forlì e nel giro delle nazionali azzurre, aveva deciso di accettare la proposta dei Red Devils, dopo relazioni eccellenti e malgrado numerose proposte anche dalla Serie B. Quella con loè stata un’esperienza fantastica, ha avuto l’opportunità di allenarsi con Ibrahimovic e Lukaku. Ora il ritorno in Italia, alche lo prende a titolo definitivo e che lascerà una piccola percentuale su futura rivendita allo. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.