Esce Belva di Gazzelle, il nuovo singolo dopo il successo di Destri (Di giovedì 7 gennaio 2021) Belva di Gazzelle sarà in radio da venerdì 29 gennaio: è il nuovo singolo dell’artista dopo l’enorme successo di Destri e dei brani Scusa e Lacri-ma. Il 2021 di Gazzelle inizia all’insegna della musica. Annuncia oggi l’uscita di un nuovo brano la cui pubblicazione è attesa per la fine del mese di gennaio. Il cantante condivide un ricordo attraverso le parole che gli diceva suo padre, particolarmente significative oggi come negli anni passati. “Metti ogni cosa al suo posto così ogni posto avrà la sua cosa, mi diceva mio padre quando ero piccolo – racconta Gazzelle – Io ci provo ancora ma il posto mio non so bene quale sia. Forse è qui proprio ora, nel caos della mia testa mentre scrivo queste parole. Non lo so ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021)disarà in radio da venerdì 29 gennaio: è ildell’artistal’enormedie dei brani Scusa e Lacri-ma. Il 2021 diinizia all’insegna della musica. Annuncia oggi l’uscita di unbrano la cui pubblicazione è attesa per la fine del mese di gennaio. Il cantante condivide un ricordo attraverso le parole che gli diceva suo padre, particolarmente significative oggi come negli anni passati. “Metti ogni cosa al suo posto così ogni posto avrà la sua cosa, mi diceva mio padre quando ero piccolo – racconta– Io ci provo ancora ma il posto mio non so bene quale sia. Forse è qui proprio ora, nel caos della mia testa mentre scrivo queste parole. Non lo so ...

SocialArtistOF : A fine mese esce il nuovo singolo di @gazzelledaje! - Tannhauser00 : @Notcholino L'ansia è una belva bastarda, lo so, c'è chi non ne esce, dovrebbe chiedere aiuto se già non lo fa -

Ultime Notizie dalla rete : Esce Belva Gazzelle, il ritorno: “Belva” è il nuovo singolo dopo il successo di “Destri” Velvet Mag Gazzelle inaugura il suo 2021 con un nuovo singolo: “Belva”

Gazzelle risolleva la tristezza post vacanze di Natale con un nuovo singolo. Il cantautore ha annunciato a sorpresa “Belva” ...

Gazzelle, il nuovo singolo "Belva" dal 29 gennaio

Grafica, una storia su Instagram e una frase per annunciare “Belva”. Gazzelle presenta così il nuovo singolo in arrivo il 29 gennaio, nello stesso modo in cui sono arrivate a stretto giro “Destri”, “L ...

Gazzelle risolleva la tristezza post vacanze di Natale con un nuovo singolo. Il cantautore ha annunciato a sorpresa “Belva” ...Grafica, una storia su Instagram e una frase per annunciare “Belva”. Gazzelle presenta così il nuovo singolo in arrivo il 29 gennaio, nello stesso modo in cui sono arrivate a stretto giro “Destri”, “L ...