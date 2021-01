Enrico Ruggeri paragona la morte della golpista trumpiana a quella di George Floyd: 'In ginocchio anche per lei' (Di giovedì 7 gennaio 2021) 2021.1.6 unarmed woman shot and killed by capitol police today is Ashli ... https://t.co/uGHExcvCeN via @YouTube - Enrico Ruggeri (@EnricoRuggeri) January 7, 2021 Leggi su globalist (Di giovedì 7 gennaio 2021) 2021.1.6 unarmed woman shot and killed by capitol police today is Ashli ... https://t.co/uGHExcvCeN via @YouTube -(@) January 7, 2021

radiolisola : #NowPlaying: Umberto Tozzi, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri - Si può dare di più - Marina13Stella : Enrico Ruggeri ed Ermal Meta omaggiano Luigi Tenco con 'Ciao, amore, cia... - RadioRF101 : #NowPlaying Il Primo Amore Non Si Scorda Mai (Sanrem - ENRICO RUGGERI @Radiorf101 #RF101 - sonikmusicnet : Ora in onda: Enrico Ruggeri - Il Primo Amore Non Si Scorda Mai - Radio_Manbassa : Enrico Ruggeri - Polvere -