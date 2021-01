Enrico Ruggeri paragona la morte della golpista trumpiana a quella di George Floyd: 'In ginocchio anche per lei' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un messaggio che lascia poco spazio all'immaginazione querllo di Enrico Ruggeri: il cantante su twitter infatti scrive: "Al di là dei giudizi politici, spero che qualcuno si inginocchi anche per ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un messaggio che lascia poco spazio all'immaginazione querllo di: il cantante su twitter infatti scrive: "Al di là dei giudizi politici, spero che qualcuno si inginocchiper ...

cav_errante_ : RT @riktroiani: #Usa, Enrico #Ruggeri: “Spero che qualcuno si inginocchi anche per questa donna uccisa'. #AshliBabbitt - Max_Pacca73 : RT @IlPrimatoN: Anche stavolta il cantautore non ha avuto paura di esprimere un'opinione decisamente scomoda - FedeleCrus1 : RT @noitre32: Enrico Ruggeri su Ashli: “Dove solo le donne? Boldrini, Merlino? Chi si inginocchia per questa donna uccisa?”: - sartisofia : RT @noitre32: Enrico Ruggeri su Ashli: “Dove solo le donne? Boldrini, Merlino? Chi si inginocchia per questa donna uccisa?”: - lorellaspinell4 : RT @noitre32: Enrico Ruggeri su Ashli: “Dove solo le donne? Boldrini, Merlino? Chi si inginocchia per questa donna uccisa?”: -