Energia, da ENEA brevetto per produrre idrogeno e ossigeno dall’acqua con il Sole (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nato nei laboratori dei Centri Ricerche ENEA di Frascati e Casaccia, con il coinvolgimento di ricercatori dei dipartimenti di “Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare” e di “Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili”, il nuovo brevetto ENEA consentirà di produrre idrogeno ed ossigeno attraverso la decomposizione termica dell’acqua realizzata con l’Energia solare. “Nella decomposizione termica, – spiega il ricercatore ENEA Silvano Tosti – la molecola dell’acqua è scissa ad alta temperatura direttamente in idrogeno ed ossigeno che devono poi essere opportunamente separati. Con l’utilizzo di processi tradizionali ciò avviene a temperature tanto alte da rendere non praticabile questo processo”. Per ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nato nei laboratori dei Centri Ricerchedi Frascati e Casaccia, con il coinvolgimento di ricercatori dei dipartimenti di “Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare” e di “Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili”, il nuovoconsentirà diedattraverso la decomposizione termica dell’acqua realizzata con l’solare. “Nella decomposizione termica, – spiega il ricercatoreSilvano Tosti – la molecola dell’acqua è scissa ad alta temperatura direttamente inedche devono poi essere opportunamente separati. Con l’utilizzo di processi tradizionali ciò avviene a temperature tanto alte da rendere non praticabile questo processo”. Per ...

ENEAOfficial : #Energia: produrre #idrogeno e #ossigeno dall’acqua con il Sole - Cru_Rz : RT @Cru_Rz: #RifiutiZeroUmbria Con le comunità dell’energia arriva l’elettricità a km zero - IndustryChem : @ENEAOfficial ha brevettato un nuovo sistema per produrre #idrogeno e ossigeno attraverso la #decomposizione… - luisa_mazier : RT @EE_Italia: Fotovoltaico in Italia: il report IEA-ENEA evidenzia un aumento del 12% nel primo semestre del 2020 con la previsione di una… - EE_Italia : Fotovoltaico in Italia: il report IEA-ENEA evidenzia un aumento del 12% nel primo semestre del 2020 con la previsio… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia ENEA Energia, da ENEA brevetto per produrre idrogeno e ossigeno dall'acqua con il Sole Borsa Italiana Energia, da ENEA brevetto per produrre idrogeno e ossigeno dall'acqua con il Sole

Nato nei laboratori dei Centri Ricerche Enea di Frascati e Casaccia, con il coinvolgimento di ricercatori dei dipartimenti di "Fusione e ...

Energia, mercato libero ma serve più chiarezza

Campagna che, secondo una recente disposizione normativa, entro il 31 gennaio 2021 Arera, Gse, Acquirente Unico ed Enea dovranno organizzare». Ma serve anche «rendere più concorrenziale e ...

Nato nei laboratori dei Centri Ricerche Enea di Frascati e Casaccia, con il coinvolgimento di ricercatori dei dipartimenti di "Fusione e ...Campagna che, secondo una recente disposizione normativa, entro il 31 gennaio 2021 Arera, Gse, Acquirente Unico ed Enea dovranno organizzare». Ma serve anche «rendere più concorrenziale e ...