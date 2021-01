Elettra Lamborghini cambia “lavoro”? Ecco la sua nuova “professione” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elettra Lamborghini non smette di sorprendere con la sua simpatia e ieri ha fatto notare che su Wikipedia risultava essere anche astronauta. Elettra Lamborghini è una cantante e influencer di enorme successo, che è riuscita a conquistare un enorme numero di fan che fa il tifo per lei, grazie alla sua esuberante simpatia e originalità. Leggi su youmovies (Di giovedì 7 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non smette di sorprendere con la sua simpatia e ieri ha fatto notare che su Wikipedia risultava essere anche astronauta.è una cantante e influencer di enorme successo, che è riuscita a conquistare un enorme numero di fan che fa il tifo per lei, grazie alla sua esuberante simpatia e originalità.

monoscandal : MANIFESTANDO QUESTE HIT ESTIVE QUEST’ANNO ?? -fred de palma x tini (l’ha seguita su instagram) -baby k x anitta (ba… - SlowlyBoy0 : RT @saiIorfag: elettra lamborghini: io se ke el no me ama me: - AldoModica : @QLexPipiens Per avere successo ci vuole culo. Ed onestamente quello ad Elettra Lamborghini non manca. - infoitcultura : Elettra Lamborghini: «La fortuna di essere nata nel posto giusto» - infoitcultura : Elettra Lamborghini: 'Sogno di vincere un Grammy e di aiutare i bambini africani, magari adottandone uno' -