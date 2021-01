Ecco come l’assalto al congresso Usa è stato pianificato in rete (Di giovedì 7 gennaio 2021) Era da settimane che i sostenitori radicali di Trump progettavano un assalto nella sede del Campidoglio degli Stati Uniti. Il terreno per organizzare l’irruzione è stata la rete. Ma forse parliamo anche di mesi di preparazione visto che già a metà ottobre sui principali social network serpeggiava lo spettro di una guerra civile una volta concluse le elezioni. I militanti si incontravano online sui principali social media ma anche su forum come TheDonald, dove veniva annunciata violenza contro legislatori, polizia e giornalisti se il congresso non avesse respinto i risultati delle elezioni del 2020. Su un altro social network, Parler, di cui ci siamo occupati in passato per essere diventato l’amplificatore della narrazione sul voto rubato, gli utenti online si sono organizzati per pianificare la rivolta armata messa in atto a Capitol ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Era da settimane che i sostenitori radicali di Trump progettavano un assalto nella sede del Campidoglio degli Stati Uniti. Il terreno per organizzare l’irruzione è stata la. Ma forse parliamo anche di mesi di preparazione visto che già a metà ottobre sui principali social network serpeggiava lo spettro di una guerra civile una volta concluse le elezioni. I militanti si incontravano online sui principali social media ma anche su forumTheDonald, dove veniva annunciata violenza contro legislatori, polizia e giornalisti se ilnon avesse respinto i risultati delle elezioni del 2020. Su un altro social network, Parler, di cui ci siamo occupati in passato per essere diventato l’amplificatore della narrazione sul voto rubato, gli utenti online si sono organizzati per pianificare la rivolta armata messa in atto a Capitol ...

