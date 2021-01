“È tutta il papà!”. Chiara Ferragni mostra il volto della bimba che sta per nascere e il web impazzisce. FOTO (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Ciao Baby Girl”. Chiara Ferragni già parla con la bimba che ancora deve nascere e mette un cuore nella didascalia accanto alla nuova immagine dell’ecografia in 3D della piccola. “Guarda che bella che è” dice l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni al marito Fedez che concorda: «Che faccia rilassata». Ferragni e Fedez hanno trascorso il Natale con il piccolo Leone, in attesa della piccola compagna di giochi, per ora più che mai postata con ecografia in 3D. L’influencer è ormai alla 28esima settimana e i tratti della piccola sono sempre più chiari. Il suo visino è già stato mostrato più volte, nel corso dei monitoraggi della gravidanza. In questa immagine e sembra davvero rilassata ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Ciao Baby Girl”.già parla con lache ancora devee mette un cuore nella didascalia accanto alla nuova immagine dell’ecografia in 3Dpiccola. “Guarda che bella che è” dice l’imprenditrice digitaleal marito Fedez che concorda: «Che faccia rilassata».e Fedez hanno trascorso il Natale con il piccolo Leone, in attesapiccola compagna di giochi, per ora più che mai postata con ecografia in 3D. L’influencer è ormai alla 28esima settimana e i trattipiccola sono sempre più chiari. Il suo visino è già statoto più volte, nel corso dei monitoraggigravidanza. In questa immagine e sembra davvero rilassata ...

