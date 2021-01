E se i manifestanti pro Trump che hanno assaltato il Congresso fossero stati neri?

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Il confine tra “patriot” e “riot” in America lo decide il colore della pelle. Il diritto di vivere, di manifestare, di non ledere la libertà degli altri negli Usa, ancora oggi, lo decide il colore della pelle. Un’ingiustizia sociale che spacca il Paese da secoli e che, prepotentemente, continua a venire fuori: se essere nero nell’America del 2020 è ancora una sentenza di morte, in quella dei primi sei giorni del 2021 invece puoi assaltare ilarmato e vestito da vichingo, ma se sei bianco nessuno ti sfiorerà nemmeno con un dito. (Qui la ricostruzione completa di cosa è successo al Campidoglio). Le due Americhe L’emblema di questa frattura sociale, che è forse la più grande ferita della democrazia statunitense, ce lo restituiscono due immagini, entrambe difficili da dimenticare. Da una parte i sostenitori di Donaldche saccheggiano ...