È morto Solange | nome d’arte di Paolo Bucinelli | personaggio televisivo e cantante italiano

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Èdi. Aveva 68 anni. Il Corriere della Sera scrive che è stato trovatooggi, giovedì 7 gennaio, nella sua casa di Collesalvetti, in provincia di Livorno. La

Corriere : Morto Solange, il «sensitivo» Paolo Bucinelli aveva 68 anni - repubblica : Livorno, trovato morto in casa il sensitivo Solange - fanpage : Solange è morto, aveva 68 anni - francy04598976 : È morto Solange, il sensitivo e personaggio televisivo aveva 68 anni: le cause della morte - pascalpanico : RT @cappi_matti: Madonna ragazzi però che brutto. Morire da soli ed essere trovati dopo giorni. Che tristezza. Povero. -

Ultime Notizie dalla rete : morto Solange

Solange, che ancora prima delle feste era apparso su Rai 1, non dava notizia di sè da qualche giorno. Ma oggi è stato trovato morto nella sua casa di Collesalvetti, in provincia di Livorno, il paese d ...Tranquilli continuerò a portarvi Fortuna anche da lassù dalla mia Stella ??… vi voglio Bene ….S». Sui social in tanti stanno ricordando Solange. Paolo Bucinelli, questo il suo vero nome, è stato trova ...