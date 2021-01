È allerta per l'influenza aviaria in India, abbattuti 40mila volatili (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nello Stato dove , dalla fine dell'anno scorso ad oggi, sono state trovate più di 1500 oche morte in un allevamento , da ieri è in corso la soppressione , ordinata dalle autorità, di almeno 40 mila... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nello Stato dove , dalla fine dell'anno scorso ad oggi, sono state trovate più di 1500 oche morte in un allevamento , da ieri è in corso la soppressione , ordinata dalle autorità, di almeno 40 mila...

TizianaFerrario : stato di allerta a Washington per la crescente tensione alimentata da #Trump che aizza i suoi sostenitori arrivati… - ArpaPiemonte : Tempo stabile con gelate diffuse sulle pianure nelle ore notturne e fino al primo mattino con foschie e banchi di n… - fanpage : Il governo iraniano ha richiesto all'Interpol di emettere una ‘red notice', allerta rossa, per un mandato di arrest… - Ossmeteobargone : RT @DPCgov: ???? #AllertaGIALLA venerdì #8gennaio in quattro regioni. ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta… - DimezzatiS : RT @DPCgov: ???? #AllertaGIALLA venerdì #8gennaio in quattro regioni. ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta… -