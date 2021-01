Dopo le scene viste a Palazzo dei Congressi canterei lo Sciamano di Qanon con le canzoni di Porfirio Rubirosa (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quando ormai nove anni fa Ivano Fossati ha annunciato il suo ritiro dalle scene, ritiro solo parzialmente ritrattato dall’aver poi pubblicato un album in coppia con Mina, giustificato dall’essere appunto un album con Mina, e solo Dio sa se a fronte del nuovo spot della Tim Fossati non abbia cambiato idea riguardo al collaborare con la cantante delle cantanti, quando ormai nove anni fa Ivano Fossati ha annunciato il suo ritiro dalle scene, dicevo, ha addotto a motivazione una frase che, immagino, poco sarà stata capita da chi non scrive per lavoro. Anzi, una frase che, immagino, fosse stata detta oggi avrebbe pure creato una qualche polemica sui social, sarebbe diventata virale, oggetto di un qualche tipo di shit storming di cui presto si sarebbe dimenticata l’origine, e che avrebbe finito semplicemente per lasciare quell’alone di sporco che sempre gli ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quando ormai nove anni fa Ivano Fossati ha annunciato il suo ritiro dalle, ritiro solo parzialmente ritrattato dall’aver poi pubblicato un album in coppia con Mina, giustificato dall’essere appunto un album con Mina, e solo Dio sa se a fronte del nuovo spot della Tim Fossati non abbia cambiato idea riguardo al collaborare con la cantante delle cantanti, quando ormai nove anni fa Ivano Fossati ha annunciato il suo ritiro dalle, dicevo, ha addotto a motivazione una frase che, immagino, poco sarà stata capita da chi non scrive per lavoro. Anzi, una frase che, immagino, fosse stata detta oggi avrebbe pure creato una qualche polemica sui social, sarebbe diventata virale, oggetto di un qualche tipo di shit storming di cui presto si sarebbe dimenticata l’origine, e che avrebbe finito semplicemente per lasciare quell’alone di sporco che sempre gli ...

aforista_l : Dopo le scene viste ieri a #CapitolHill, l'espressione 'utile idiota' assume nuove nuances di significato. #WashingtonDC - giu_rec : RT @ziaaLai: Io sono d’accordo a metà con Tommy e a metà con Stefania. Pier forse doveva darsi un freno ma non con Giulia, prima con EliGre… - ciaosonoiole : RT @ziaaLai: Io sono d’accordo a metà con Tommy e a metà con Stefania. Pier forse doveva darsi un freno ma non con Giulia, prima con EliGre… - Laura78127122 : RT @ziaaLai: Io sono d’accordo a metà con Tommy e a metà con Stefania. Pier forse doveva darsi un freno ma non con Giulia, prima con EliGre… - lidiabonifati : RT @emanuelemurgolo: Arriva un punto in cui bisogna guardarsi negli occhi e dirsi chiaramente che chi, dopo le scene di ieri, dopo gli ulti… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo scene Dopo l'insurrezione a Washington si levano le voci dei cattolici. Unanime la condanna delle violenze Servizio Informazione Religiosa La prima campagna di Prada curata da Miuccia e Raf Simons

Prada ha svelato la campagna SS21, la prima da quando Raf Simons ha assunto la carica di co-direttore creativo della maison italiana.

La Juventus si è ripresa la scena

La giornata di campionato rimette al centro del palcoscenico la Juventus, che si ripropone in maniera prepotente come avversario di Inter e Milan. Dopo 9 scudetti un rilassamento può capitare, ma qui ...

Prada ha svelato la campagna SS21, la prima da quando Raf Simons ha assunto la carica di co-direttore creativo della maison italiana.La giornata di campionato rimette al centro del palcoscenico la Juventus, che si ripropone in maniera prepotente come avversario di Inter e Milan. Dopo 9 scudetti un rilassamento può capitare, ma qui ...