Donald Trump | scenario clamoroso | l’ultima idea in caso di accusa

lucianonobili : ++ Merkel, “Deploro il comportamento di Donald Trump” ++ C’è qualcuno a Palazzo Chigi? Quando arriva la condanna d… - Internazionale : Centinaia di persone armate hanno fatto irruzione nel congresso statunitense: il vero colpevole è Donald Trump, scr… - you_trend : ???? Mark Zuckerberg comunica che sono state bloccate le pagine #Facebook e #Instagram di Donald #Trump per due setti… - PonytaEle : RT @claudio_2022: Biden accusa Trump. Ecco chi chiede l'impeachment. Adesso faranno l'impossibile per accusare Trump di essere sociopatico… - marfac70 : RT @AlessandroCere7: #Zemmour: “ Le vere minacce alla democrazia sono #Facebook e #Twitter, non è Davy Crockett ! [...] Il più grande erro… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification: “Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderl ...Se non approva, almeno capisce quello che è successo ieri. Assalto al Congresso USA, Marco Travaglio: 'La stragrande maggioranza degli elettori repubblicani sta con Trump. Impressionante il consenso c ...