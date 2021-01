Donald Trump bannato anche da Facebook a tempo indeterminato

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Proprio qualche ora fa abbiamo parlato dibloccato da Twitter per tre post incriminati di incitamento alla violenza. In un post sul blog, il CEO diMark Zuckerberg ha annunciato che il presidenteè statodalle sue piattaforme “a“. Il motivo? Chiaramente riguarda i vari attacchi alla L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::rimuove video di: fuorviante sul Covid Risultati elezioni USA:invierà la notifica col vincitoreimmune al Coronavirus: Twitter segnala il post del Presidente Password Twitter ...

lucianonobili : ++ Merkel, “Deploro il comportamento di Donald Trump” ++ C’è qualcuno a Palazzo Chigi? Quando arriva la condanna d… - Internazionale : Centinaia di persone armate hanno fatto irruzione nel congresso statunitense: il vero colpevole è Donald Trump, scr… - beppesevergnini : Donald #Trump finisce oggi, e finisce male. L’America ???? può guardare avanti. - ORepubblicano : Per il bene dell'unità nazionale, si sblocchino gli account social di Donald Trump... ????? - napulegno79 : RT @AndFranchini: La variante Trump nella crisi non consumata del Conte bis Pure Donald finisce nella verifica italiana. Situazione di surp… -

Mentre a Washington i manifestanti pro-Trump erano ancora all’interno del Congresso, il presidente eletto, Joe Biden, ha tenuto un discorso in tv definendo quanto sta avvenendo «un’insurrezione» e chi ...Il fronte democratico Usa è compatto dopo l'assalto al palazzo da parte dei sostenitori del presidente uscente. Per Biden, proclamato successore ma non ancora insediato, Trump ha incitato l'attacco al ...