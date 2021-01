Domenica In, anticipazioni 10 gennaio: tutti gli ospiti della puntata (Di giovedì 7 gennaio 2021) Domenica 10 gennaio 2021 andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. L’appuntamento è, come sempre, previsto per le ore 14.00 e Mara Venier terrà compagnia ai telespettatori fino alle 17.15 circa. In tale appuntamento ci saranno, come sempre, svariati ospiti e anche i temi trattati spazieranno dalla cronaca a quelli un po’ più leggeri. Tra gli ospiti speciali della puntata in questione ci sarà, ad esempio Beppe Fiorello, che parlerà della serata che condurrà lunedì dedicata a Domenica Modugno. Per quanto riguarda le tematiche più serie, invece, tra gli ospiti verrà intervistato anche il professor Francesco Le Foche. Vediamo tutto nel dettaglio. I primi due ospiti del 10 ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 7 gennaio 2021)102021 andrà in onda una nuovadiIn. L’appuntamento è, come sempre, previsto per le ore 14.00 e Mara Venier terrà compagnia ai telespettatori fino alle 17.15 circa. In tale appuntamento ci saranno, come sempre, svariatie anche i temi trattati spazieranno dalla cronaca a quelli un po’ più leggeri. Tra glispecialiin questione ci sarà, ad esempio Beppe Fiorello, che parleràserata che condurrà lunedì dedicata aModugno. Per quanto riguarda le tematiche più serie, invece, tra gliverrà intervistato anche il professor Francesco Le Foche. Vediamo tutto nel dettaglio. I primi duedel 10 ...

tuttopuntotv : Domenica In, anticipazioni 10 gennaio: tutti gli ospiti della puntata #DomenicaIn - SerieTvserie : Domenica in e gli ospiti della diciottesima puntata - tvblogit : Domenica in e gli ospiti della diciottesima puntata - infoitcultura : Barbara D’Urso: anticipazioni per il ritorno in tv con Domenica Live - infoitcultura : Domenica In: anticipazioni e ospiti del prossimo 3 gennaio 2021. In studio, Cristiana Capotondi, Alba Parietti, Pao… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica anticipazioni Domenica In anticipazioni: gli ospiti di Mara Venier del 10 gennaio Lanostratv Domenica In anticipazioni: gli ospiti di Mara Venier del 10 gennaio

Mara Venier, anticipazioni Domenica In del 10 gennaio: tra gli ospiti Beppe Fiorello Mara Venier è pronta per tenere compagnia tra attualità e interviste ...

Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali: puntate 10-16 gennaio

Intanto a Tempesta d’amore, Tim noterà che Franzi è gelosa di Amelie e crederà di avere ancora una chance con lei. Anticipazioni Tempesta d’amore: trama puntate italiane dal 10 al 16 gennaio. Nuovo ap ...

Mara Venier, anticipazioni Domenica In del 10 gennaio: tra gli ospiti Beppe Fiorello Mara Venier è pronta per tenere compagnia tra attualità e interviste ...Intanto a Tempesta d’amore, Tim noterà che Franzi è gelosa di Amelie e crederà di avere ancora una chance con lei. Anticipazioni Tempesta d’amore: trama puntate italiane dal 10 al 16 gennaio. Nuovo ap ...