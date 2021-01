Dj Riccardo Cioni, chi è? | Come è morto? | Moglie e figli (Di giovedì 7 gennaio 2021) È mancato il dj Riccardo Cioni. Scopriamo qualcosa in più sulla vita del re della disco music, soprannominato il “Godfather of Funky” Fonte foto: FacebookRiccardo Cioni era nato a Livorno nel 1954. Fin da giovane si avvicinò alla musica, suonando il basso all’età di 13 anni in un piccolo complesso. A 18 iniziò a frequentare il locale La Polena di Tirrenia, discoteca dove ebbe inizio la sua carriera nel mondo della disco music. Si distinse per il suo carisma, tant’è che l’anno successivo il proprietario del locale lo volle Come dj ufficiale. Grazie alle sue doti dietro la console, il nome di Cioni cominciò ad essere conosciuto e ne 1979 entrò a Radio Quattro, stazione radio di Castelfranco di Sotto (Pisa), della quale diventerà poi direttore artistico. Fu così che ... Leggi su chenews (Di giovedì 7 gennaio 2021) È mancato il dj. Scopriamo qualcosa in più sulla vita del re della disco music, soprannominato il “Godfather of Funky” Fonte foto: Facebookera nato a Livorno nel 1954. Fin da giovane si avvicinò alla musica, suonando il basso all’età di 13 anni in un piccolo complesso. A 18 iniziò a frequentare il locale La Polena di Tirrenia, discoteca dove ebbe inizio la sua carriera nel mondo della disco music. Si distinse per il suo carisma, tant’è che l’anno successivo il proprietario del locale lo volledj ufficiale. Grazie alle sue doti dietro la console, il nome dicominciò ad essere conosciuto e ne 1979 entrò a Radio Quattro, stazione radio di Castelfranco di Sotto (Pisa), della quale diventerà poi direttore artistico. Fu così che ...

