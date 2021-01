Divorzio tra Kanye West e Kim Kardashian: una terza persona la causa? Ecco cosa raccontano i rumors (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ieri la notizia del Divorzio tra Kanye West e Kim Kardashian ha fatto il giro del mondo, poco prima che fosse raggiunto dalle terribili immagini dell’attacco a Capitol Hill. Ad annunciare la notizia della rottura erano stati il New York Post e People, affermando come lei “ne avesse avuto abbastanza“. Oggi nuove indiscrezioni spuntano sul reale motivo che avrebbe portato alla rottura del matrimonio della coppia. Kim Kardashian avrebbe chiesto il Divorzio a Kanye West per il presunto tradimento con Jeffree Star, noto beauty guru. Il rumor sarebbe partito da Ava Louise, una celebre tiktoker americana che avrebbe affermato di non essere stata colta di sorpresa di fronte alla notizia del Divorzio tra i due. E, anzi, avrebbe sganciato una ... Leggi su trendit (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ieri la notizia deltrae Kimha fatto il giro del mondo, poco prima che fosse raggiunto dalle terribili immagini dell’attacco a Capitol Hill. Ad annunciare la notizia della rottura erano stati il New York Post e People, affermando come lei “ne avesse avuto abbastanza“. Oggi nuove indiscrezioni spuntano sul reale motivo che avrebbe portato alla rottura del matrimonio della coppia. Kimavrebbe chiesto ilper il presunto tradimento con Jeffree Star, noto beauty guru. Il rumor sarebbe partito da Ava Louise, una celebre tiktoker americana che avrebbe affermato di non essere stata colta di sorpresa di fronte alla notizia deltra i due. E, anzi, avrebbe sganciato una ...

