Discovery Italia, terzo editore nazionale chiude il 2020 con ascolti record: è l’anno migliore di sempre per il gruppo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Discovery Italia chiude un altro anno da record e registra nel 2020 il suo miglior anno di sempre sfiorando l’8% di share nelle 24 ore sul pubblico totale (7,7%, +4% vs 2019), share che sale al 10% sul target commerciale 25-54, confermando anche nel 2020 la terza posizione fra gli editori nazionali. Laura Carafoli, Chief content officer Discovery dichiara: “Siamo molto orgogliosi di questi record ottenuti durante un anno in cui la sfida principale, oltre a mantenere alti gli ascolti, è stata quella di continuare ad arricchire l’offerta del portoflio con contenuti originali anche in una situazione produttiva così complessa. Una sfida che ci ha portato a lanciare nuovi programmi e nuovi volti, rafforzando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021)un altro anno dae registra nelil suo miglior anno disfiorando l’8% di share nelle 24 ore sul pubblico totale (7,7%, +4% vs 2019), share che sale al 10% sul target commerciale 25-54, confermando anche nella terza posizione fra gli editori nazionali. Laura Carafoli, Chief content officerdichiara: “Siamo molto orgogliosi di questiottenuti durante un anno in cui la sfida principale, oltre a mantenere alti gli, è stata quella di continuare ad arricchire l’offerta del portoflio con contenuti originali anche in una situazione produttiva così complessa. Una sfida che ci ha portato a lanciare nuovi programmi e nuovi volti, rafforzando ...

