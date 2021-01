Disabilità, ancora fondi distribuiti senza alcun criterio. Perché meravigliarsi? (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il modo migliore per non affrontare un problema è fingere di occuparsene. Da una attenta lettura dei provvedimenti riguardanti la Disabilità contenuti nella legge n.178 di bilancio del 30 dicembre 2021 questa suggestiva impressione sembra concretizzarsi in una triste realtà. La volenterosa presa in carico dei diversi temi, dalla scuola alle tutele per i lavoratori fino ai fondi ad hoc previsti, non può assolutamente fugare il sospetto che “tanto rumore per nulla” (o per pochissimo) rappresenta forse il giudizio più efficace. In realtà per fugare ogni riserva in chi legge, bisogna fare innanzitutto un riferimento alla cosiddetta “situazione di contesto” che la pandemia da Covid-19 ha determinato, con la possibilità di trasformare finalmente la politica delle “mance” alla Disabilità in un sistema integrato di sostegno reale. La deroga ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il modo migliore per non affrontare un problema è fingere di occuparsene. Da una attenta lettura dei provvedimenti riguardanti lacontenuti nella legge n.178 di bilancio del 30 dicembre 2021 questa suggestiva impressione sembra concretizzarsi in una triste realtà. La volenterosa presa in carico dei diversi temi, dalla scuola alle tutele per i lavoratori fino aiad hoc previsti, non può assolutamente fugare il sospetto che “tanto rumore per nulla” (o per pochissimo) rappresenta forse il giudizio più efficace. In realtà per fugare ogni riserva in chi legge, bisogna fare innanzitutto un riferimento alla cosiddetta “situazione di contesto” che la pandemia da Covid-19 ha determinato, con la possibilità di trasformare finalmente la politica delle “mance” allain un sistema integrato di sostegno reale. La deroga ...

ilfattoblog : Disabilità, ancora fondi distribuiti senza alcun criterio. Perché meravigliarsi? - marziavergani : RT @tetrabondi: Le braccia di papà son sempre state la mia oasi di pace, di protezione, divertimento, forza. Qui erano già 4 mesi che comba… - bruerne : RT @tetrabondi: Ancora un’intervista alla mia mamma, in cui raccontiamo di quante rivoluzioni necessitiamo per essere parte della società !… - AmmirabileElena : RT @tetrabondi: Ancora un’intervista alla mia mamma, in cui raccontiamo di quante rivoluzioni necessitiamo per essere parte della società !… - MFulvia : RT @tetrabondi: Ancora un’intervista alla mia mamma, in cui raccontiamo di quante rivoluzioni necessitiamo per essere parte della società !… -

Ultime Notizie dalla rete : Disabilità ancora Disabili, licenziamento: è discriminatorio a seguito del rifiuto, da parte del datore, di adottare “accomodamenti ragionevoli” della prestazione Altalex