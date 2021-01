Diritto alle ferie personale della scuola, i principi inderogabili. Interviene la Corte di Giustizia europea (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nel 2012 una docente polacca chiedeva di avvalersi del suo Diritto ai giorni di ferie annuali acquisiti per l'anno 2011 dei quali non aveva potuto fruire a causa del suo congedo per malattia. Il suo dirigente negava tale Diritto sostenendo che questo era stato assorbito nel periodo di malattia. Interviene sul caso polacco la Corte Giustizia Unione europea Sez. X, Sent., 30-06-2016, n. 178/15 i cui principi di Diritto interessano anche ovviamente il nostro Paese. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nel 2012 una docente polacca chiedeva di avvalersi del suoai giorni diannuali acquisiti per l'anno 2011 dei quali non aveva potuto fruire a causa del suo congedo per malattia. Il suo dirigente negava talesostenendo che questo era stato assorbito nel periodo di malattia.sul caso polacco laUnioneSez. X, Sent., 30-06-2016, n. 178/15 i cuidiinteressano anche ovviamente il nostro Paese. L'articolo .

brandobenifei : Le immagini da #Washington devono farci riflettere: mai derubricare la difesa delle procedure democratiche e dello… - RobertoBurioni : Non mi unisco a questa iniziativa, sono un medico e vivo nell’utopia che tutti abbiano eguale diritto alle cure e a… - Gio_Donatini : RT @brandobenifei: Le immagini da #Washington devono farci riflettere: mai derubricare la difesa delle procedure democratiche e dello Stato… - iFonz87 : RT @brandobenifei: Le immagini da #Washington devono farci riflettere: mai derubricare la difesa delle procedure democratiche e dello Stato… - giulia60031200 : @HannaLiubakova @MilanoPiedi Vergognoso! Non si può togliere il diritto alle persone di radunarsi in modo pacifico.… -